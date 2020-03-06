Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı - Son Dakika

Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı

7 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü izole edilen bir kişinin koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını belirterek, "Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız koronavirüs hastası değildir.

Umre dönüşü izole edilen hastanın koronavirüs testleri negatif çıktı, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umre dönüşü izole edilen bir kişinin koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını belirterek, "Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından, Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle gözlem altına alınan bir hastanın ambulansa nakledildiği anları gösteren bir video paylaştı.

Söz konusu görüntülerin şüphe durumunda alınan tedbirin ciddiyetini gösterdiğini belirten Bakan Koca, "Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:08 Kaynak: AA
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