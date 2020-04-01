Umre dönüşü karantinaya alınan 300 kişi Balıkesir'e döndü - Son Dakika

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutuldukları yurttan tahliye edilen umrecilerden 300'ü, Balıkesir'e döndü.

Ankara ve Konya'da 14 gün karantinada tutulan ve testleri negatif çıkan vatandaşların, Susurluk ilçesinde otobüslerden indirilmeden önce sağlık görevlileri tarafından vücut ısıları ölçülüp kontrolleri yapıldı.

Her bir umreci için sadece bir yakınının karşılamaya gelmesine izin verildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından evlerine giden vatandaşlara, 14 gün dışarı çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.