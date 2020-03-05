Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı - Son Dakika
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Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

6 saat önce

KAYSERİ'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Umre dönüşü koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı, System.String[]
KAYSERİ'de, umreden dönen ve öksürük ile solunum sıkıntısı şikayetleri bulunan N.Y. (60) adlı kadın, koronavirüs şüphesiyle Kayseri Şehir Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Kayseri Erkilet Havalimanı'nda, koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında, umreden dönen 250 kişi kontrolden geçirildi. Kontrol sırasında, 5 yolcuda yüksek ateş, N.Y. adlı kadında ise öksürük ve solunum sıkıntısı tespit edildi. Bunun üzerine havaalimanına 2 ambulans ile özel kıyafetli 6 sağlık çalışanı sevk edildi. Dış Hatlar'a gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanı tarafından muayene edilen 6 kişiden 5'inin kente girişine izin verilirken, N.Y. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürüldü. N.Y., koronavirüs şüphesiyle, tedbir amaçlı izolasyonlu odada gözlem altına alındı.Öte yandan, havalimanı çalışanları ile taksi sürücülerinin maske taktığı görüldü.


- Kayseri
Şehir Hastanesi, Erkilet, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:16 Kaynak: DHA
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