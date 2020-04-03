Son Dakika › Güncel › Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika
Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
27 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş umreye gitmek için biriktirdiği parasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaş umreye gitmek için biriktirdiği parasını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Eymir Mahallesi'nde yaşayan Huriye Şen, umreye gitmek için biriktirdiği parayı Jandarmayı arayarak bağışlayacağını bildirdi.
Şen'in evine giden Jandarma ekipleri, bağışlanan bin lirayı tutanakla teslim aldı.
Umreye gitmek için biriktirdiği parayı ihtiyaç sahipleri için bağışladığını ifade eden Şen, "Allah devletimize zeval vermesin, ben yine biriktiririm" dedi.
İlçe Kaymakamı Şükrü Görücü ise, Şen'e duyarlılığından ötürü teşekkür ettiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:16 Kaynak: AA
Son Dakika Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin Son dakika: EPDK, doğal gaz ve elektrikte kıyasen fatura düzenlenmesinin detaylarını paylaştı Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek