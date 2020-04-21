Umre için biriktirdiği parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle umre programları iptal edilince parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığını belirten Uslu, "İlerleyen zamanlarda Allah sağlık verirse tekrar umreye giderim. Allah milletimizin yardımcısı olsun." dedi.

Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında umreye gitmek amacıyla para biriktirdiğini söyledi.

Uslu'nun evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, 10 bin lirayı alarak kampanya hesabına yatırdı, ardından makbuzu Uslu'ya götürdü.

Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Satu Uslu, Milli Dayanışma Kampanyası'na umre için biriktirdiği 10 bin lirayı bağışlayarak katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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