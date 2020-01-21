Umre için müracaatlar başladı - Son Dakika
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Umre için müracaatlar başladı

6 saat önce

Ramazan ve Şevval aylarında umre yapmak isteyenler için müracaatların alımına başladı.

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Ramazan ve Şevval aylarında umre yapmak isteyenler için müracaatların alımına başladı.


Malatya İl Müftülüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, kurumun 2020 yılı Ramazan ve Şevval ayı umre için umre müracaatlarının başlandığını söyledi. Kutsal topraklara yolculuk etmek isteyenlerin isteyenlerin ayrıntılı bilginin il ve ilçe müftülüklerinden alınabileceğini belirtildi. Açıklamada, "Kutsal yolculukta huzur, güven, liyakat, usulüne uygun ibadet ve emanet gibi prensipleri kendisine şiar edinen Başkanlığımız yine aynı duygularla dini hayatımızda müstesna bir yeri olan Ramazan-ı Şerif ayında ve Şevval ayında sizleri kutsal mekanlarda Kabe-i Muazzama ve Mescid-i Nebevi ile buluşturmaya hazırdır. Bu manevi hazdan hissedar olmak isteyenleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 2020 Yılı Ramazan ve Şevval Umre programına katılmaya davet ediyoruz" denildi. - MALATYA

Malatya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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