Umre kafilesi dualarla karşılandı - Son Dakika

Erzincan İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarıyıl tatili Umre turuyla kutsal topraklara gönderilen 193 kişilik kafile havaalanında dualarla karşılandı.



Erzincan'dan yarıyıl tatili Umre turuyla kutsal topraklara giden 193 kişi dönüş yaptı. 15 gün boyunca kutsal topraklarda Umre vazifesini yerine getiren vatandaşlar Erzincan havaalanında Müftü Mehmet Emin Çetin Hac ve Umre bürosu personelleri ile yakınları tarafından dualarla karşılandı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı karşılamada vatandaşlar yakınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı. Umre'ye giderek hayallerinin gerçek olduğunu belirten vatandaşlar herkesin Umre'ye gitmesi gerektiğini söylediler.



"Hayalimiz gerçek oldu"



Umre'ye genç yaşta gidilmesi gerektiğini ifade eden vatandaşlar, "Kabe'yi il gördüğümüzde duygulandık. Ağlayacak gibi olduk ama sevincimizden ağlamadık. Rabbimiz orada yapmış olduğumuz ibadetleri makbul eylesin. Oraya gitmeyi tekrar nasip etsin. Özellikle genç yaşta gitmeyi Allah herkese nasip etsin. Orası ayrı bir güzellik herkesin yaşayabileceği en güzel duygular orada saklı. Hayalimizde gerçek oldu. Her şey çok güzel geçti" dediler.



"Rabbim daha nice kafileler göndermeyi ve hayırlısıyla karşılamayı nasip etsin"



Umrecilerin yüzünde gördükleri pırıltılardan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Müftü Mehmet Emin Çetin, "Yaklaşık 2 hafta önce Haremi Şerif'e göndermiş olduğumuz 193 kişilik Umre kafilemizi karşılamış bulunuyoruz. Umrecilerin yüzünde görmüş olduğumuz pırıltı kalplerinde sevgiyi hissettiren duruşları bizleri gerçekten memnun etti. Rabbim daha nice kafileler göndermeyi ve hayırlısıyla karşılamayı nasip etsin" diye konuştu. - ERZİNCAN