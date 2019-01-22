Umre Kafilesi Uğurlandı

Siirt'ten 14 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Siirt'ten 14 kişilik umre kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla umreye gidecek 14 kişi için İl Müftülüğü önünde tören yapıldı.



İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir, yaptığı açıklamada, kutsal topraklara uğurlanacak kafileden ülkenin birliği ve selameti için dua istedi.



Özdemir, umre ziyaretinin hayırlara vesile olmasını diledi.

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