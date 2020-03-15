Umre nedir? Ne zaman gidilir? Umreye gitmek şart mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Umre nedir? Ne zaman gidilir? Umreye gitmek şart mı? - Son Dakika Dünya

Umre nedir? Ne zaman gidilir? Umreye gitmek şart mı?

7 saat önce

Umre nedir? Ne zaman gidilir, nasıl yapılır? Umreye gitmek şart mı?

Umre nedir? Ne zaman gidilir? Umreye gitmek şart mı?, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) farklı din mensuplarının ibadetlerini etkilerken bunların başında Müslümanlar geliyor. Birçok ülkede camilerde namaz kılınması askıya alınırken Suudi Arabistan da umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu. Umreden yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı Türkiye'ye dönerken bunlardan birisinde Covid-19 tespit edilmesi yetkilileri alarma geçirdi.


Umre ne anlama geliyor?


Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisine göre sözlükte "ziyaret, Kabe ziyareti; imar" anlamlarına gelen umre fıkıhta ihrama girerek Kabe'yi tavaf edip Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmeyi (sa'y) ifade eder.

Euronews.com'da Görüntüle

Suudi Arabistan, Türkiye, Umre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Sarp Sınır Kapısı korona virüs nedeniyle kapatıldı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 19:56:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Umre nedir? Ne zaman gidilir? Umreye gitmek şart mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]