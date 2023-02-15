Yaşanan felakete kayıtsız kalmayan yaşlı adam, deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla 10 gün sonra gideceği umre ziyaretini iptal ederek biriktirdiği 25 bin 650 lirayı Kızılay'a verdi.

Kaynak: AA

Kızılay, Mersin, Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Umre parasını depremzedelere bağışladı - Son Dakika

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