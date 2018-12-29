Son Dakika Haberleri: Umre Seminerleri Yapıldı

Umre Seminerleri Yapıldı

9 dakika önce

Erzincan'da umreye gidecek vatandaşlara verilen seminerler devam ediyor.

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Erzincan'da umreye gidecek vatandaşlara verilen seminerler devam ediyor.

Erzincan'dan 2018-2019 Yılı Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonuyla umreye gidecek vatandaşları bilgilendirmek, huzurlu ve güvenli bir ibadet yapmalarını sağlamak maksadıyla düzenlenen umre seminerlerinin ikincisi, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Hüseyin Ünal, Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Ali Şen, İl Vaizleri Aydın Öçalan ve Serdar Buğday, Cezaevi Vaizi Mehmet Aydoğan ve Kur'an Kursu Öğreticisi Vildan Öz tarafından yapıldı.

Seminerlerde umrecilere, "İbadet Bilinci ve Umre İbadeti, Yolculuğa Çıkmadan Önce Yapılacak Hazırlıklar, Ana hatlarıyla Umre Menasiki, Umrenin Hikmeti ve Umredeki Sembollerin Anlamı, Umre İbadetinin Gereği Olarak Bir Arada Yaşama Bilinci, Hz. Peygamber (s.a.v), Mescid-i Nebevi ve Medine-i Münevvere'deki Ziyaret Yerleri" konularında bilgiler verildi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:31 Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan, Umre, Güncel
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