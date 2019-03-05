Son Dakika Haberleri: Umre Yolcuları Erdek'ten Dualarla Uğurlandı

Umre Yolcuları Erdek'ten Dualarla Uğurlandı

50 dakika önce

Erdek'ten kutsal topraklara Umre vazifesini getirmek üzere 40 kişi dualarla uğurlandı.

Umre Yolcuları Erdek'ten Dualarla Uğurlandı, System.String[]
Erdek'ten kutsal topraklara Umre vazifesini getirmek üzere 40 kişi dualarla uğurlandı.

Erdek ilçesinden Umre'ye giden 40 kişi Karşıyaka Camisi meydanında düzenlenen törenle, dualar eşliğinde kutsal topraklara umre için uğurlandı. Umreye giden hacı adaylarına Karşıyaka Mahallesi Camisi imam hatibi Kerim Kurtaran ve Belediye camisi imamı İrfan Güngör refakat edecek. Karşıyaka ve Çakıl Mahallesinden 23 kişi ve Erdek ilçesinde de 17 kişi olmak üzere toplam 40 kişi umreye uğurlandı.

Umre yolculuğu öncesi Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan nezaretinde Karşıyaka Mahallesi Cami Meydanında düzenlenen törende, Erdek Müftüsü Adem Eser ve İlçe Vaizi Hilmi Çetin'in de yer aldığı din görevlileri tarafından dualar ve ilahiler okundu. Uğurlamada sırasında bir konuşma yapan Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan, kutsal bir yolculuğa çıkan Umre yolcularının bunun bilinçle hareket ederek, orada sadece ibadetle meşgul olmalarını istedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

Balıkesir, Karşıyaka, Erdek, Umre, Yaşam
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