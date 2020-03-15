Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor - Son Dakika
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Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor

6 saat önce

Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, System.String[]

Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.


Umreden dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, korona virüsü nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü. - ANKARA

Esenboğa Havalimanı, Suudi Arabistan, Ankara, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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