- Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor - Son Dakika

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- Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor
6 saat önce
Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor Medine'den Ankara'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor
ANKARA - Medine'den Ankara'ya gelen Umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.
Umre'den dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, Korona virüs nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.
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