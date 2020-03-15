Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

7 saat önce

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

ANKARA - Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü.

Umreden dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, korona virüsü nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.

Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor, yakınlarının bekleyişi sürüyor

Esenboğa Havalimanı, Suudi Arabistan, Ankara, Umre, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:34 Kaynak: İHA
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