Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'te özel bir acerte aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik'te özel bir acerte aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.



Bilecik ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen uğurlama töreniyle 30 kişilik ocak ayı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Umre organizasyonu hakkında bilgi veren acente yetkilisi Alper Aydoğdu, Bilecik ve Bozüyük ilçesinden 30 kişiyi kutsal topraklara uğurladıklarını anlatarak, "Rabbim bu yolculuğumuz da her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu yolculuğumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra acentemiz her ay umreye vatandaşlarımızı götürmeye devam edecek" dedi. - BİLECİK

Son Dakika » Yaşam » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Dolandırılan Vatandaş, Sırtına Soba Bağlayarak Otogarda Gezdi

Sırtına Sobasını Bağladı ve Tablada Nohutlarını Sattı

Komisyoncunun "Çin Kestanesi" İsyanı: Yerli ve Milli Kestanemizi Yemeliyiz