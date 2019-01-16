Son Dakika Haberleri: Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı

52 dakika önce

Bilecik'te özel bir acerte aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Umre Yolcuları Kutsal Topraklara Uğurlandı, System.String[]
Bilecik'te özel bir acerte aracılığı ile umreye giden vatandaşlar dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde düzenlenen uğurlama töreniyle 30 kişilik ocak ayı kafilesi dualar eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı. Umre organizasyonu hakkında bilgi veren acente yetkilisi Alper Aydoğdu, Bilecik ve Bozüyük ilçesinden 30 kişiyi kutsal topraklara uğurladıklarını anlatarak, "Rabbim bu yolculuğumuz da her türlü görünür görünmez kazalardan belalardan bizleri muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimizin o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Bu yolculuğumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bundan sonra acentemiz her ay umreye vatandaşlarımızı götürmeye devam edecek" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Bozüyük, Umre, Bilecik, Yaşam
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