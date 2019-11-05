Umre yolcuları kutsal topraklara uğurlandı
6 saat önce
Bilecik'te umreye gidecek olan vatandaşlar, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
Bilecik'te umreye gidecek olan vatandaşlar, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığının 2019-2020 yılı umre organizasyonu kapsamında 6. tur 42 günlük servisli umre programı çerçevesinde 25 umreci kutsal topraklara uğurlandı. Bilecik otogarında heyecanla bekleyen umrecilere, kafile başkanı İhsan Özgüneş tarafından umre hakkında bilgi verildi. Ardından, umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı. - BİLECİK
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