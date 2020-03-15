Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi - Son Dakika

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Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi
6 saat önce
Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi
ANKARA - Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek.
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