Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi - Son Dakika
Son Dakika Genel Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi - Son Dakika

Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi

6 saat önce

Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi.

Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi

ANKARA - Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek.

Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi

Esenboğa Havalimanı, Umre, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı
Gazeteci, yazar Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:25:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]