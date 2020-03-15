Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi - Son Dakika

Umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi

ANKARA - Medine'den Ankara'ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı'na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek.