Umre ziyaretinde hayatını kaybetti - Son Dakika
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Umre ziyaretinde hayatını kaybetti

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde umreye giden kadın kutsal topraklarda vefat etti.

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde umreye giden kadın kutsal topraklarda vefat etti.


Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Umre Organizasyonu ile 20 günlük 14. turla kutsal yolculuğa çıkan 87 umreciden biri olan Perşembe beldesinde yaşayan Nimet Ataman Medine'de vefat etti. Mescidi Nebi'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Sandallar köyü Kadirefendioğlu Mahallesi'nde yaşayan Nimet Ataman için gıyabi cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş cenaze merasimine katılarak yakınlarına taziyede bulundu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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