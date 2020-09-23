Suudi Arabistan Umre ziyaretleri için yurt dışından gelecek ziyaretçilere 1 Kasım'da açılacak - Son Dakika

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 6 ay askıya alınan umre ziyaretleri 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen ibadetçilere açılacak.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, yerli kimseler için umre ziyaretlerinin 4 Ekim'den itibaren başlaması kararının ardından, yurt dışından gelecek ibadetçiler için de bir tarih belli oldu. Suudi Arabistanlı yetkililer 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelenlerin umre ziyaretlerini gerçekleşebileceğini açıkladı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, günde 20 bin kişinin umre ziyaretini gerçekleştirebileceği ve Kabe'deki camilerde de 60 bin kişinin ibadetlerini yapabileceği açıklandı. Bakanlık, açıklanan kapasitelere göre ve korona virüse karşı sıkı tedbirleri altında Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi yerli ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından gelenler için açık olacağını bildirdi. Bakanlık ülkeye yalnızca salgın durumu çok tehlikeli olmayan ülkelerden gelenlerin girebileceklerini vurguladı. Bu kapsamda Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı küresel salgın durumunu inceleyeceğini ve ona göre gelecek adımları atacağını öğrenildi.

Öte yandan Suudi Arabistan umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurmuştu. Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı aktarılmıştı. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara günde yaklaşık 6 bin kişiye izin verileceği belirtmişti. - RİYAD