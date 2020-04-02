Umreciler, devlet yurdu kalitesiyle kendilerini "evlerinde gibi" hissetti - Son Dakika
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Umreciler, devlet yurdu kalitesiyle kendilerini "evlerinde gibi" hissetti

7 saat önce

Konya'da umre dönüşü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutuldukları yurttan tahliye edilen umreciler, kendilerini "evlerinde gibi" hissettiren yetkililere teşekkür ederek ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Umreciler, devlet yurdu kalitesiyle kendilerini

Konya'da umre dönüşü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutuldukları yurttan tahliye edilen umreciler, kendilerini "evlerinde gibi" hissettiren yetkililere teşekkür ederek ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'ye döndükten sonra 15 Mart'ta karantinaya alınarak Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah erkek öğrenci yurtlarına yerleştirilen 2 bin 180 umrecinin tahliye işlemleri sürüyor.

Sunulan imkanlardan 17 gün boyunca faydalanan umreciler, kendilerine gösterilen ilgi ve alakanın yanı sıra başta sağlık çalışanları olmak üzere seferber olan herkese minnetlerini ifade ederek evlerine döndü.

Tahir Büyükkörükçü yurdunun bahçesine kurulan çadırda sağlık görevlilerince kontrolden geçirilip kendisini dışarıda bekleyen yakınlarına kavuşan Ramazan ile eşi Hatice Eker de zorlu süreci atlatarak evlerine gidecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Yurttaki tahliyesinin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ramazan Eker, zor bir süreci atlattıklarını söyledi.

Kendileriyle ilgilenen sağlık çalışanları ve yetkililere teşekkür eden Eker, "Yurda geldiğimiz zaman açıkçası bu kadar kaliteli bir hizmet beklemiyorduk. Yataklar, çarşaflar, dolaplar yani her şey bizim için hazırlanmıştı. Bize verilen oda numaralarına göre yerleştikten sonra karantina sürecimiz başlamış oldu." dedi.

"Yurtta verilen internet hizmeti tüm gerginliği sonlandırdı"

Eker, ülkeye döndükten sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altında tutulacaklarını öğrendiklerinde kendilerini gergin hissettiklerini anlattı.

Ancak olayın ciddiyetini anladıktan sonra yumuşadıklarını dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Gerginliğin sebeplerinden en önemlisi, yakınlarımızla görüşemeyecek olmamızdı. Ancak yurda yerleştikten sonra yakınlarımızla cep telefonundan görüşebilmemiz için verilmeye başlanan WiFi hizmeti devreye girince herkes çok mutlu oldu ve neredeyse hiçbir sorun kalmadı. Burada sıkıntısız bir 17 gün geçirdik."

Yurttaki yaşam kalitesine de değinen Eker, özellikle beslenme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını, verilen hizmetin kaliteli olduğunu belirtti.

Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu salgından bir an önce kurtulması için umrede Allah'a dua ettiklerini de kaydeden Eker, şöyle konuştu:

"Buradaki yurtta 17 günümüzü geçirdik. Karantina süreci sona erenlerin yurttan tahliyesi devam ediyor. Zor bir süreci geride bıraktık. Allah devlete millete zeval vermesin. Buradaki herkes bizimle çok iyi ilgilendi. Şimdi de 14 gün boyunca evden çıkmayarak karantina sürecimizi tamamlayacağız."

Karantina, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:06 Kaynak: AA

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