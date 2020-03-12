Umrecilere, Kapadokya Havalimanında koranavirüs önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umrecilere, Kapadokya Havalimanında koranavirüs önlemi - Son Dakika

Umrecilere, Kapadokya Havalimanında koranavirüs önlemi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kapadokya Havalimanında umreden dönenler sağlık taramasından geçirildi.

Umrecilere, Kapadokya Havalimanında koranavirüs önlemi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kapadokya Havalimanında umreden dönenler sağlık taramasından geçirildi.


Umre ibadetini yerine getirdikten sonra Cidde'den Kapadokya Havalimanına direkt uçuşla ulaşan 180 kişi, Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından havalimanı gümrük girişinde taramadan geçirildi.


Vücut ısıları termal ve elektronik cihazlarla ölçülen umrecilere salgınla ilgili bilgi verildi.

Sağlık durumlarında bir sorunla karşılaşılmayan yolcular, havalimanı çıkış kapısında Nevşehir ve çevre illerden gelen yakınlarıyla buluştu.

Kapadokya, Nevşehir, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:56 Kaynak: AA
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