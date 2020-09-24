Umrecilerin gözü kulağı Suudi Arabistan'da - Son Dakika

Umrecilerin gözü kulağı Suudi Arabistan'da

Umrecilerin gözü kulağı Suudi Arabistan'da TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Bodur: -"Suudi Arabistan'a alınacak ilk ülke Türkiye olmalıdır" Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini açacağını belirtmesinin ardından vatandaşların telefon yağmuruna tuttuğunu belirten Niltur...

Umrecilerin gözü kulağı Suudi Arabistan'da

TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Bodur:

-"Suudi Arabistan'a alınacak ilk ülke Türkiye olmalıdır"

BURSA - Suudi Arabistan'ın umre ziyaretlerini açacağını belirtmesinin ardından vatandaşların telefon yağmuruna tuttuğunu belirten Niltur Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Bodur, "Suudi Arabistan alacağı ülkeler arasına ilk sıraya Türkiye'yi yazmalıdır" dedi.

Suudi Arabistan'ın 1 Kasım itibariyle yurt dışından da umrecileri kabul edeceği açıklamasının ardından tur şirketleri telefon yağmuruna tutuldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Niltur Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Seyahat Acenteler Birliği Bölgesel Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Bodur, "Toplam umre ziyaretinde 20 bin üzerine çıkılmayacağını ve 60 bin de namaz kılma kapasitesi açılacağını düşünürsek, 1,5 milyon kapasiteli Kabe'de nasıl önlemlerin alınacağını görmek hiçte zor değil. Küresel salgının seyrine göre, bu konuda nasıl hassas olacaklarını anlayabiliriz. Suudi Arabistan'dan gelen mutlu edici haber sonrası, telefonlarla, maillerle veya bizzat ziyaret ederek bizlere vatandaşlarımız sorular yöneltiyor. Özellikle 27 Şubat'tan beri umre yolculuğu yapamayan, kutsal yolculuğa gidemeyenlerin içini bir heyecan kapladı. Ancak herkes bilmelidir ki, biz şu an için hiçbir ön kayıt almıyoruz. Çünkü biz Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB'a bağlı lisanslı seyahat acenteleriyiz. Kendi başımıza bir karar ve açıklama yapamayız. Bizler de vatandaşlarımız gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ve TÜRSAB tarafından yapılacak bir açıklamayı bekliyoruz. Netice de açıklanan karar umrenin açıldığı, yurt dışından hemen kabul edileceği şeklinde değildir. 1 Kasım itibariyle, kademeli olarak umrecilerin kabul edileceğini biliyoruz. Bizim tahminlerimize göre, Ocak 2021 tarihi itibariyle, salgının aşının da bulunmasıyla birlikte daha rahat umre vazifesinin yerine getirileceği inancındayız" dedi.

Ayrıca seyahatler açılmış olsa bile, bunun yine kararını Türkiye vereceğini belirten Erol Bodur, "Çünkü bizim de bir bilim kurulumuz var. Onlarda özenle atılan adımlarla bu salgınla baş etmektedirler. Suudi Arabistan, tabi ki kurallara çok iyi uyan bir devlettir. Ancak Türkiye'de salgın sonrası yapmış olduğu çalışmalarla dünyaya örnek olmuştur. Umreye kabul edilebilecek bir millet var ise bunun ilk önceliğinin Türkiye'ye verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de de tüm sağlık tedbirleri harfiyen yerine getirildi. Net olarak açıklanmadan şu anda hiçbir konuşmanın önemi yok. Suudi Arabistan, öncelikle Arap ülkeleri içerisinden ziyaretçileri kabul edeceğini düşünüyoruz. Ama Türkiye'de Suudi Arabistan'a çok yüksek sayıda misafir gönderen ve orada örnek vatandaş olarak gösterilmektedir. Onun için Türkiye'nin açıklanacak muhtemel bir liste içerisinde ilk sırada yer almasını umuyoruz" diye konuştu.

"27 Şubat'ta, Suudi Arabistan, uçuşları kabul etmemeye başladığında bizler de Türkiye olarak da vatandaşlarımızı göndermiyorduk" diyen Bodur konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Üç ayların hemen başlangıcına yakın bir zamandı. Ramazan ve bayramda da gerçekleşmedi. Bir de hac yolculuğu gerçekleşmemişti. Tahminim Türkiye'den 200 bine yakın vatandaşımız hazırlık yapmışken, iptal etmek zorunda kaldı. Bir kısmı erteledi, bir kısmı ise iptal etti. İptal edenlerin paraları aynen geriye iade edildi. 83 bin hac yolcularımızın programı iptal oldu. Gelecek seneye ertelendi. Onlarda ücret iadelerini aldılar. Vatandaşlarımızın hasretini anlayabiliyoruz."

Umrecilerin gözü kulağı Suudi Arabistan'da

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Umrecilerin gözü kulağı Suudi Arabistan'da - Son Dakika

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