Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor - Son Dakika

Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor

6 saat önce

Umreden Ankara'ya dönen Türk vatandaşları, Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından gözlem altında tutulacakları yurtlara götürülüyor.

Umreden Ankara'ya gelen kafile gözlem altına alınacakları yurtlara götürülüyor, System.String[]

Umreden Ankara'ya dönen Türk vatandaşları, Esenboğa Havalimanı'nda sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından gözlem altında tutulacakları yurtlara götürülüyor.

Esenboğa Havalimanı'nda emniyet birimlerince geniş güvenlik önlemleri alınırken, umreden dönen vatandaşlar, sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldıktan sonra dezenfekte edilmiş otobüslere bindiriliyor.

Vatandaşlar, daha sonra peyderpey karantinaya alınacakları yurtlara götürülüyor. Her otobüse bir de ambulans eşlik ediyor.

Yurtlara yerleştirildiler

Vatandaşlar, Gölbaşı'ndaki Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesi'nde bulunan Şehit Özel Harekatçılar, Milli İrade ve Gölbaşı yurtlarına yerleştiriliyor.

Otobüslerle yerleşkeye getirilen vatandaşlar, burada ayrı ayrı odalarda gözlem altında tutulacak.

Esenboğa Havalimanı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:34 Kaynak: AA
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