Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında - Son Dakika

Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında

6 saat önce

ESKİŞEHİR'de umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan 275 kişilik kafile, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.

Umreden dönen 275 kişi, Eskişehir'de yurtta gözlem altında, System.String[]

ESKİŞEHİR'de umreden dönen 263 yolcu ve 12 mürettebattan oluşan 275 kişilik kafile, Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.

Suudi Arabistan'dan gelen 263 yolcu, 12 mürettabın bulunduğu uçak, sabaha karşı Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Umre yolcuları, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüslere bindirilerek Çamlıca Mahallesi'ndeki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na götürüldü. Yurt çevresinde sağlık, polis, UMKE ve AFAD ekipleri hazır bekletildi. Otobüslerden belirli zaman aralıkları ile indirildikten sonra görevliler eşliğinde binaya alınan umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.


Suudi Arabistan, Hasan Polatkan, Eskişehir, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:46 Kaynak: DHA
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