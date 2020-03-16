Umreden dönen 315 kişi, Kayseri'de yurtta gözlem altında - Son Dakika

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Umreden dönen 315 kişi, Kayseri'de yurtta gözlem altında
6 saat önce
KAYSERİ'de umreden dönen 315 yolcu, Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:08 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de umreden dönen 315 yolcu, Talas
ilçesindeki Hunat Hatun
Öğrenci Yurdu'na götürülerek gözlem altına alındı.
Suudi Arabistan'dan gelen 315 umre yolcusunun bulunduğu uçak, Konya'daki yurtlarda yer kalmaması nedeniyle sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi. Umre yolcuları, daha sonra otobüslere bindirilerek Talas'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü. 6 otobüsle yurda götürülen yolcular, burada bahçede kurulan sağlık çadırında da kontrolden geçirildikten sonra binaya alındı. Umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.
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