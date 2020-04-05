Umreden dönen 362 kişilik kafile, Konya'da karantinaya alınacakları yurda yerleştirildi - Son Dakika

Her otobüse bir ambulans eşlik ederken umreden dönen vatandaşların yakınları, yurtların önünde bekledi.

Vatandaşlar, daha sonra 14 günlük karantina süreleri için Selçuk Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Şems-i Tebrizi Öğrenci Yurduna götürüldü.

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