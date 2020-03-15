Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada - Son Dakika

Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada

6 saat önce

Umreden Türkiye'ye dönen 403 Bursalı vatandaş, korona virüsü sebebiyle Ankara'da gözetim altına alındı.

Umreden dönen 403 Bursalı Ankara'da karantinada, System.String[]

Umreden Türkiye'ye dönen 403 Bursalı vatandaş, korona virüsü sebebiyle Ankara'da gözetim altına alındı.


Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının ortak kararı ile umreden dönen vatandaşlar karantinaya alınmaya devam ediyor. Bursa'dan umreye gittikten sonra yurda dönüş yapan vatandaşlardan 403'ü Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü. Kafilede bulunan 2 kişinin yüksek ateşinin bulunduğu ve sağlık testlerinin sonuçlanmasının beklendiği öğrenildi. - BURSA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:47 Kaynak: İHA
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