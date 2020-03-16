Umreden dönen 608 kişi Isparta'da gözlem altında tutulacak - Son Dakika
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Umreden dönen 608 kişi Isparta'da gözlem altında tutulacak

6 saat önce

Umre ibadetinden dönenleri taşıyan ikinci uçak da akşam saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi.

Umreden dönen 608 kişi Isparta'da gözlem altında tutulacak, System.String[]

Umre ibadetinden dönenleri taşıyan ikinci uçak da akşam saatlerinde Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na indi. Uçakta bulunan 84 yolcu polis eşliğinde otobüslerle gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında umre ibadetinden dönenlerin gözlem altına alınma işlemleri devam ediyor. Bu kapsamda Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na öğlen saatlerinde inen 180 kişiyi taşıyan uçağın ardından akşam saat 20.00'de de 84 kişilik başka bir umre kafilesini taşıyan uçak iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, sağlık ekipleri tarafından taramadan geçirildikten sonra polis eşliğinde otobüslerle gözlem altında tutulacakları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na getirildi. Kafile burada otobüslerden inerek, eşyalarıyla birlikte 14 gün süreyle gözlem altında tutulacakları odalara yerleştirildi.


Gecenin ilerleyen saatlerinde 172'şer umre yolcusunu taşıyan iki uçağın daha Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yapacağı bildirildi. İki uçaktaki toplam 344 yolcu da Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilecek. Yeni kafilelerin de Isparta'ya ulaşmasının ardından kentte gözlem altına alınacak kişi sayısı 608'e çıkacak. - ISPARTA

Süleyman Demirel, Isparta, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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