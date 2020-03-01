Umreden dönen hastada koronavirüse rastlanmadı - Son Dakika

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Umreden dönen hastada koronavirüse rastlanmadı
26 dakika önce
UMRE'den döndükten sonra öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastada koronavirüse rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:37 Kaynak: DHA
UMRE'den döndükten sonra öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran hastada koronavirüse rastlanmadı.
Suudi Arabistan'dan 27 Şubat Perşembe günü umre ibadetini gerçekleştirdikten sonra Adana'ya dönen ismi açıklanmayan hasta, öksürük ve üst solunum yolu şüphesiyle enfeksiyon servisinde izole bir odada tedavi altına alındı. Hastaya yapılan tetkiklerin ardından, yeni tip koronavirüse (COVID-19) rastlanmadığı bildirildi. Sosyal medyada hastanenin karantinaya alındığı ve acil servisin kapatıldığı bilgisinin asılsız olduğu kaydedildi.
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