Umreden dönen kadın gözlem altında - Son Dakika

Sakarya'da umreden dönen kadın, öksürük şikayetiyle geldiği hastanede gözlem altına alındı.



Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesinde yaşayan ve Umre'den dönen F.B., isimli kadın, öksürük şikayetinin arttığını söyleyerek Kaynarca İlçe Hastanesine başvurdu. Hastanedeki doktorlar da kadının Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmesini istedi. Hastalara ve hastane çalışanlarına maske dağıtılırken, F.B., negatif basınçlı sedyeyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



İzolasyonlu odada müşahede altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. - SAKARYA