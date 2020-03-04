Umreden dönen kadın gözlem altında - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Umreden dönen kadın gözlem altında - Son Dakika

Umreden dönen kadın gözlem altında

6 saat önce

Sakarya'da umreden dönen kadın, öksürük şikayetiyle geldiği hastanede gözlem altına alındı.

Umreden dönen kadın gözlem altında, System.String[]

Sakarya'da umreden dönen kadın, öksürük şikayetiyle geldiği hastanede gözlem altına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesinde yaşayan ve Umre'den dönen F.B., isimli kadın, öksürük şikayetinin arttığını söyleyerek Kaynarca İlçe Hastanesine başvurdu. Hastanedeki doktorlar da kadının Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilmesini istedi. Hastalara ve hastane çalışanlarına maske dağıtılırken, F.B., negatif basınçlı sedyeyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


İzolasyonlu odada müşahede altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi. - SAKARYA

Kaynarca, Sakarya, Umre, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Umre dönüşü rahatsızlanan Türk vatandaş, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Haluk Levent, kendisini "kanser hastasıyım" diyerek kandıran kadına sitem etti Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan kadın 9 günlük karantina sürecini anlattı Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
21:43 Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'tan 'bebek' açıklaması
21:43 Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu
20:13 Hizmetçiler Sokak Röportajı
20:08 Ünlü oyuncu Wilma Elles, Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a veda ediyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 22:07:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Umreden dönen kadın gözlem altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]