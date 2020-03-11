Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2) - Son Dakika

Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2)

7 saat önce

SONUÇ NEGATİF ÇIKTISakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı.

Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2), System.String[]

SONUÇ NEGATİF ÇIKTI

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.


Devlet Hastanesi, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
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