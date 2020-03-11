Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2) - Son Dakika

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Umreden dönen kadın, koronavirüs şüphesiyle tedaviye alındı(2)
7 saat önce
SONUÇ NEGATİF ÇIKTISakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 05:06 Kaynak: DHA
SONUÇ NEGATİF ÇIKTI
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Umre'den dönmesinin ardından öksürük şikayeti ile Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne gelen kadın, koronavirüs şüphesiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yapılan testte virüse dair bir bulguya rastlanılmadı. Sonuçların negatif çıkmasının ardından hasta taburcu edildi.
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