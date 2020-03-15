Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor - Son Dakika

Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor

16 dakika önce

Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor.

Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor

Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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