Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor - Son Dakika

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Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor
16 dakika önce
Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
Umreden dönen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra yurtlara gönderiliyor
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