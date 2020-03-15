Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı (3) - Son Dakika

Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı (3)

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden gelen yolculara yönelik tedbire ilişkin, "Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından, umreden gelen vatandaşlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin paylaşımda bulunan Koca, şu bilgileri verdi:

"Umreden dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım."

Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı (3)

fahrettin koca, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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