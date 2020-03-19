Umreden dönen vatandaşta korona virüsü tespit edildi - Son Dakika

Umreden dönen vatandaşta korona virüsü tespit edildi
24 dakika önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde umreden dönmesinin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde umreden dönmesinin ardından yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.
Edinilen bilgiye göre, umre ziyareti sonrası Tosya ilçesine gelen 60 yaşındaki erkek hasta, bir süre sonra yüksek ateş şikayetiyle Tosya Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada ilk müdahalesi yapılan hasta, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede gözetim altına alınan hastanın korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. - KASTAMONU
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti