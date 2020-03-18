Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı - Son Dakika
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Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı

6 saat önce

BURSA'da koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken, uyarılara rağmen yurt dışından gelerek 14 gün kuralına uymayan 1 kişi gözlem altına alındı.

Umreden dönen ve 14 gün kuralına uymayan kişi gözlem altına alındı, System.String[]

BURSA'da koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken, uyarılara rağmen yurt dışından gelerek 14 gün kuralına uymayan 1 kişi gözlem altına alındı.

Umreden 10 gün önce Bursa'ya gelen 76 yaşındaki adı açıklanmayan bir vatandaş, 14 gün kuralına uymayarak, günlük işlerini karşılamak üzere çarşıya çıktı. Durumu gören komşuları, vatandaşı evden dışarı çıkmaması konusunda uyardı. Tüm uyarılara rağmen, umrecinin ertesi gün de dışarı çıktığını gören komşuları, bu kez emniyet ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleri, Hıfzısıhha Kanunu'nun 284. maddesi uyarınca vatandaşı zorunlu gözlem altına aldı. Daha önce de yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir bulguya rastlanmayan kişinin koronavirüs kuluçka süresi olan 14 günün ardından taburcu edileceği bildirildi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:14 Kaynak: DHA

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