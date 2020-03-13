Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında - Son Dakika
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Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

6 saat önce

Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altındaBURSA'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

BURSA'da umreden dönen, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayeti bulunan yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, öksürük ve gribal enfeksiyon şikayetiyle Sırmalar Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Kadının 2 hafta önce umreden döndüğünün belirlenmesi üzerine, koronavirüs şüphesiyle Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gerekli önlemlerin alınmasıyla gözlem altına alınan kadının testlerinin yapıldığı, sonucunun beklendiği öğrenildi.

Umreden dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle gözlem altında

Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:29 Kaynak: DHA
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