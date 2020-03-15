Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor - Son Dakika
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Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor

6 saat önce

Umreden gelen ve korona virüsü sebebiyle 14 gün gözlem altında tutulacak olan vatandaşlar, Konya'da kendileri için hazırlanan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye devam ediyor.

Umreden dönen yolcular Konya'da yurtlara yerleştiriliyor, System.String[]

Umreden gelen ve korona virüsü sebebiyle 14 gün gözlem altında tutulacak olan vatandaşlar, Konya'da kendileri için hazırlanan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye devam ediyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığı, Suudi Arabistan'dan umreden dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri yer ihtiyacı ortaya çıkmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurtlarını vatandaşların gözlem süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirdi. Bu kapsamda umreden dönen vatandaşların bulunduğu uçaklar Konya Havaalanına iniyor. Havaalanından otobüslere bindirilen vatandaşlar, 14 günlük gözlem sürecini geçirecekleri öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Yurtların çevresinde polis ekiplerinin güvenlik tedbirleri de devam ediyor.


Umreden dönen vatandaşlar için hazırlanan Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu'nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu'nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alınacak. - KONYA

Tahir Büyükkörükçü, Süleyman Şah, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:47 Kaynak: İHA
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