Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü - Son Dakika
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Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü

6 saat önce

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 3'üncü günlerini geçiriyor.

Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü, System.String[]

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, 'koronavirüs' şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 3'üncü günlerini geçiriyor. Yüksek ateş ve öksürük belirtisi olanlar ise Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı.

Sağlık Bakanlığı'nca pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Bunun üzerine Konya'da 2 yurda 4 bin 938 kişinin yerleştirilmesi planlandı. Koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı evli çiftler dışında herkesin, tek tek ayrı odalara alınması üzerine yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi, diğerleri de farklı illere yönlendirildi. Umreden dönenler önce havalimanında ardından da yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildi. Yüksek ateş ve öksürük şikayeti olanlar, belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yazır yerleşkesine götürülüp, tedaviye alındı. Yurda yerleştirilenlerin 3 öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personelinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi. 14 gün boyunca karantina uygulaması planlandığı için de polis tarafından yurdun çevresinde güvenlik önlemi alındı. Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı.  ??


Suudi Arabistan, Koronavirüs, Konya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:05 Kaynak: DHA
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