Son Dakika › Güncel › Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü (2) - Son Dakika
Umreden dönenlerin karantinada 3'üncü günü (2)
7 saat önce
YAKINLARI, YİYECEK VE KIYAFET GETİRDİKonya'da, umreden dönenlerin 2 yurtta gözlem altında tutulması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:06 Kaynak: DHA
YAKINLARI, YİYECEK VE KIYAFET GETİRDİ
Konya'da, umreden dönenlerin 2 yurtta gözlem altında tutulması devam ediyor. Gözlem altında olanların bazı yakınları ise yiyecek ve kıyafet getirdi. Getirilen eşyalar görevliler tarafından yurttaki sahiplerine teslim edildi. Bazıları eşyaları bıraktığı sırada, yurttaki yakınlarını görünce el sallayarak selamlaştı.
?
Son Dakika Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Erdoğan'ın Başdanışmanı Saraçoğlu, koronavirüse karşı koruyan sebzeleri anlattı