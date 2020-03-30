Son Dakika › Güncel › Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme - Son Dakika
Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme
6 saat önce
UMRE dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktı.
UMRE dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan öğrenci yurdunda gözlem altında tutulan 252 kişiden bazılarının koronavirüs testinin pozitif çıktı. Bunun üzerine tahliyeler 1 hafta ertelendi.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 16 Mart'ta umreden Kayseri'ye gelen 252 kişi Talas ilçesindeki Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu nedenle umrecilerin tahliyesi durduruldu. Umrecilerin 1 hafta daha yurtta kalacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
Son Dakika Fatih Terim taburcu oldu, sosyal medya yıkıldı Demet Akalın'ndan Çin'de vahşi hayvan pazarlarının yeniden açılmasına küfürlü tepki Açılışı öne alınan Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs hastalarına da hizmet verecek Son Dakika: Fatih Terim: Karantina süreci sonrası aileme daha çok vakit ayıracağım