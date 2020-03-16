Umreden dönenlerin taşındığı otobüsler, dezenfekte edildi - Son Dakika

ANKARA'da, umreden dönen vatandaşları Esenboğa Havalimanı'ndan Gölbaşı ilçesindeki yurtlara taşıyan büyükşehir belediyesine ait otobüsler dezenfekte edildi. Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Umre yolcularını taşıyan otobüslerimizi dezenfekte ederek, polen filtrelerine kadar değiştirdik" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre; umreden ve yurt dışından gelen 3 bin 500 kişi, Esenboğa Havalimanı'ndan Gölbaşı'ndaki yurtlara EGO otobüsleri ile taşındı. Konaklama yapılan yurtlarda ekipler tarafından dezenfeksiyon çalışması yapılırken, yolcuların taşındığı 37 EGO otobüsü de servis sonrası dezenfeksiyon işleminden geçirildi. Havalandırma sistemine kadar sterilize edilerek, filtreleri yenilenen otobüslerin iç ve dış temizliği de yapıldı. Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Umre yolcularını taşıyan otobüslerimizi dezenfekte ederek, polen filtrelerine kadar değiştirdik. Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadelemize en üst seviyede devam ediyoruz. Ankara halkı bu otobüslerin temizlik çalışmalarının en ince ayrıntısına kadar yapıldığından emin olabilir. Vatandaşlarımız da Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere riayet ederlerse Ankara halkı başarıyla bu mücadeleyi yapmış olur" dedi.

YARINDAN İTİBAREN SEFERLERE BAŞLAYACAKLAR

EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanı Mustafa Geyikçi ise, umreden gelen yolcuları taşıyan otobüslerin ikinci kez dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacağını ve yarından itibaren servise çıkarılacağını belirterek, "Tedbirlerimizi aldık. Tüm otobüslerimiz dezenfekte edilmektedir. Ankara halkı gönül rahatlığıyla otobüslerimizi kullanabilir" diye konuştu.

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-Otobüslerin dezenfekte edilmesi

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