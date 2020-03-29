Umreden dönüp karantina süresi dolanların, evlerine gönderilmesi bekleniyor (2) - Son Dakika

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Umreden dönüp karantina süresi dolanların, evlerine gönderilmesi bekleniyor (2)
6 saat önce
BUGÜN YAPILACAK TAHLİYE ERTELENDİ Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.
BUGÜN YAPILACAK TAHLİYE ERTELENDİ
Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 14 gün karantina süresi dolan ve 'Kovid-19' testi negatif çıkanların bugün evlerine gönderilmesi beklenirken, tahliye işlemlerinin ertelendiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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