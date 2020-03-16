Umreden gelen 315 kişi gözlem altına alındı - Son Dakika

Umreden gelen 315 kişi gözlem altına alındı

KAYSERİ - Umre ibadetini yaparak yurda dönen 315 kişilik kafile, Konya'ya iniş yaptıktan sonra Kayseri'ye gönderilerek korona virüs kapsamında alınan önlemler nedeni ile gözlem altına alındı.

Kafile havaalanına iniş yapmadan önce sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılmak üzere çadırlar kurularak özel kıyafetler giyildi. Kontrolden geçen kafilenin ulaşımı için de otobüsler hazır olarak bekletildi. Güvenliğin üst düzeyde tutulduğu havaalanında sağlık kontrolünden geçen 315 kişilik kafile, otobüslerle daha önceden boşaltılan ve karantina alanı yapılan Hunat Hatun Kız Yurduna sevk edildi. Karantina alanına götürülen vatandaşların bazıları kameralara el sallayarak poz verdi.

İçerisinde güvenlik önlemleri alınmış olan yurda sevk edilen kafile, otobüslerden indikten sonra yeniden sağlık kontrollerinden geçti. Odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecine alındı.