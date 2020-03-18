Umreden gelen kişi, gözlem altına alındı - Son Dakika

Umreden gelen kişi, gözlem altına alındı
7 saat önce
NİĞDE'de umreden gelen 1 kişi, burun akıntısı şikayetiyle gittiği hastanede gözlem altına alındı.
NİĞDE'de umreden gelen 1 kişi, burun akıntısı şikayetiyle gittiği hastanede gözlem altına alındı.
Niğde'de bir hafta önce umreden gelen ismi açıklanmayan 40 yaşında kişi, burun akıntısı şikayeti görülmeye başlayınca, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri, hastayı alarak Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hasta, burada gözlem altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:52 Kaynak: DHA
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