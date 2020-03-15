Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı - Son Dakika
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Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı

6 saat önce

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındıANKARA'da, umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı.

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı

ANKARA'da, umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Yolcular uçak içerisinde sağlık taramasından geçirildi. Gelen yolcular, boşaltılan Gölbaşı ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurduna, havalimanına ait servislerle getirilerek, gözlem altına alındı. Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyarmıştı.

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı

Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:49 Kaynak: DHA
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