Son Dakika › Güncel › Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3) - Son Dakika
Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3)
7 saat önce
ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTIAnkara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:21 Kaynak: DHA
ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI
Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Vali Şahin, "Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden; kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Son Dakika Vali Şahin: (Umreci vatandaşlar) "1800 vatandaşımız burada misafir ediliyor" Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi