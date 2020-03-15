Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3) - Son Dakika

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3)

7 saat önce

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTIAnkara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.

Umreden gelenler boşaltılan öğrenci yurdunda gözlem altına alındı (3), System.String[]

ANKARA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, umreden dönenlerin büyük oranda yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Vali Şahin, "Umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımızı 14 gün boyunca misafir edeceğimiz öğrenci yurtlarına büyük oranda yerleştirdik. Konuklarımıza ve yakınlarına göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden; kuruluşlarımıza ve fedakar çalışanlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:21 Kaynak: DHA
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