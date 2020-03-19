Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon - Son Dakika

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'daki yurtlarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'daki yurtlarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Bölgeden çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık olarak kabul ediliyor ve bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.


Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, umre seyahatinden dönen vatandaşların tedbir amaçlı karantina altında tutulduğu Gölbaşı Yurtlar bölgesinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS AŞ ekipleri yurt içinde yoğun dezenfekte çalışması uygularken, çevresinde de ekolojik atomizer kullanıyor. Büyükşehire ait özel araçlarla bölgeden çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık statüsünde sayılarak, bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.


Bölgedeki dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın Ankara'ya gelişinden itibaren Büyükşehir olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yurt yerleşkesinde kalan öğrencilerimizin şehre ve umreden gelen yolcuların da buraya taşınmasıyla başlayan süreçte alarm durumuna geçmiştik. Bu süreç sona erene kadar önlemlerimiz ve hizmetlerimiz devam edecek. Bölgedeki yolların temizliği ve dezenfeksiyonu aksatılmadan yapılıyor. En önemlisi bu bölgeden çıkan atıkların tamamını tıbbi atık olarak kabul ediyoruz. Bu atıkları bin 100 derecede yakarak imha ediyoruz" dedi.


Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin de çevre temizliği konusunda titiz bir çalışma yaptığını vurgulayan Aslan, bölgedeki hijyenin sağlanmasına ve korunmasına dikkat ettiklerini ifade etti. Ankara Valiliği ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Aslan, "Valiliğin dışında kaymakamımızla da iş birliği halindeyiz. Valimizden gelen her türlü talebi ve desteği Büyükşehir olarak anında yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak lojistik desteğimiz devam edecek" dedi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:05 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı Son dakika: Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin detaylarını anlattı! Dersler 6 kanalda yayınlanacak 103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum Wouter Ter Maat: Kız arkadaşım karantinada, ülkeme dönemem diye korkuyorum         
10:16
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı         
09:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Evde kalın" çağrısının ardından İstanbul'da yollar boş kaldı         
09:13
Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek Fenerbahçe, Yalçın Koşukavak'ı altyapıyı koordine etmesi için göreve getirecek         
09:01
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum         
22:13
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı         
21:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 18:34:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]