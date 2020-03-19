Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlarda özel dezenfeksiyon - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'daki yurtlarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Bölgeden çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık olarak kabul ediliyor ve bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, umre seyahatinden dönen vatandaşların tedbir amaçlı karantina altında tutulduğu Gölbaşı Yurtlar bölgesinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS AŞ ekipleri yurt içinde yoğun dezenfekte çalışması uygularken, çevresinde de ekolojik atomizer kullanıyor. Büyükşehire ait özel araçlarla bölgeden çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık statüsünde sayılarak, bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.



Bölgedeki dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, "Umreden dönen vatandaşlarımızın Ankara'ya gelişinden itibaren Büyükşehir olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yurt yerleşkesinde kalan öğrencilerimizin şehre ve umreden gelen yolcuların da buraya taşınmasıyla başlayan süreçte alarm durumuna geçmiştik. Bu süreç sona erene kadar önlemlerimiz ve hizmetlerimiz devam edecek. Bölgedeki yolların temizliği ve dezenfeksiyonu aksatılmadan yapılıyor. En önemlisi bu bölgeden çıkan atıkların tamamını tıbbi atık olarak kabul ediyoruz. Bu atıkları bin 100 derecede yakarak imha ediyoruz" dedi.



Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin de çevre temizliği konusunda titiz bir çalışma yaptığını vurgulayan Aslan, bölgedeki hijyenin sağlanmasına ve korunmasına dikkat ettiklerini ifade etti. Ankara Valiliği ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Aslan, "Valiliğin dışında kaymakamımızla da iş birliği halindeyiz. Valimizden gelen her türlü talebi ve desteği Büyükşehir olarak anında yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak lojistik desteğimiz devam edecek" dedi. - ANKARA