Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon - Son Dakika
Son Dakika Yerel Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon - Son Dakika

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

6 saat önce

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon Gölbaşı'nda Ekolojik atomizer kullanılarak temizlik sağlanıyor Ankara Büyükşehir Belediyesi, Umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'nda bulunan yurtlarda detaylı dezenfeksiyon...

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

Gölbaşı'nda Ekolojik atomizer kullanılarak temizlik sağlanıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Umreden gelen 3 bin 500 vatandaşın karantina altına alındığı Gölbaşı'nda bulunan yurtlarda detaylı dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor. Yurt içi ve çevresinde yoğun olarak yapılan dezenfekte çalışmalarında ekolojik atomizer de kullanılıyor. Büyükşehir tarafından bölgeden çıkarılan tüm atıklar, tıbbi atık olarak kabul ediliyor ve bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Umre seyahatinden dönen vatandaşların tedbir amaçlı karantina altında tutulduğu Gölbaşı Yurtlar bölgesinde dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekipleri yurt içinde yoğun dezenfekte çalışması uygularken, çevresinde de ekolojik atomizer kullanıyor. Büyükşehir'e ait özel araçlarla bölgeden çıkarılan tüm atıklar tıbbi atık statüsünde sayılarak bin 100 derecede yakılarak imha ediliyor.

Yurt bölgesinde dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceleyen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Umreden dönen vatandaşlarımızın Ankara'ya gelişinden itibaren Büyükşehir olarak hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Yurt yerleşkesinde kalan öğrencilerimizin şehre ve Umreden gelen yolcuların da buraya taşınmasıyla başlayan süreçte alarm durumuna geçmiştik. Bu süreç sona erene kadar önlemlerimiz ve hizmetlerimiz devam edecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla karantina altında kalan vatandaşlarımıza her türlü hizmeti en üst seviyede vermeye çalışıyoruz. Bölgedeki yolların temizliği ve dezenfeksiyonu aksatılmadan yapılıyor. En önemlisi bu bölgeden çıkan atıkların tamamını tıbbi atık olarak kabul ediyoruz. Bu atıkları bin 100 derecede yakarak imha ediyoruz."

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerinin de çevre temizliği konusunda titiz bir çalışma yaptığını vurgulayan Aslan, bölgedeki hijyenin sağlanmasına ve korunmasına dikkat ettiklerini ifade etti. Ankara Valiliği ile koordinasyon içinde çalıştıklarını söyleyen Aslan, "Valiliğin dışında kaymakamımızla da iş birliği halindeyiz. Valimizden gelen her türlü talebi ve desteği Büyükşehir olarak anında yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir olarak lojistik desteğimiz devam edecek" dedi.

Umreden gelenlerin yerleştirildiği Gölbaşı'ndaki yurtlara özel dezenfeksiyon

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası, Ankara, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:33 Kaynak: İHA

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