Son Dakika Haberleri: Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdığı iddiası
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Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdığı iddiası

57 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde umreye gideceğini belirterek, 7 kişiden 18 bin lira para aldığı ileri sürülen kadın, tutuklandı.

Umreye gideceğini söyleyerek 7 kadını dolandırdığı iddiası, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde umreye gideceğini belirterek, 7 kişiden 18 bin lira para aldığı ileri sürülen kadın, tutuklandı.
Alanya'da mukabelelere katılan 7 kadın, burada kendilerine umreye gideceğini ancak gerekli parayı temin edemediğini söyleyen D.G. adlı kadına 18 bin lira verdi.
Sürekli mukabeleye katılan D.G'nin paraları toplamasının ardından gelmemesi üzerine şüphelenen 7 kadın, dolandırıldıkları gerekçesiyle polise başvurdu.
Harekete geçen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından D.G'nin (46), Antalya'nın Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduğunu belirledi.
Eve yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:04 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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